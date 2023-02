Sui social l’ hanno già ribattezzato “Il miracolo di San Valentino“: già perché quest’anno si arriva in Basilica dalla crociera nel Mediterraneo. Un’escursione a Terni, addobbata a tema per la festa del patrono, con una benedizione speciale del vescovo e una pergamena che suggella l’amore degli innamorati: e’ l’iniziativa, presentata a Palazzo Spada, messa a punto in occasione della festa di San Valentino da Msc Crociere, Comune e Centro Culturale Valentiniano. "Tutte le coppie di innamorati in crociera su Msc Grandiosa (una nave che può ospitare oltre 6mila passeggeri), a partire dal 13 febbraio, durante la sosta della nave a Civitavecchia, potranno scegliere di festeggiare la vigilia del San Valentino con un’indimenticabile escursione a Terni – hanno spiegato gli organizzatori –, non solo per visitare le numerose bellezze del luogo, ma anche e soprattutto per prendere parte alla Festa della Promessa presso la Basilica di San Valentino e ricevere la benedizione speciale del vescovo di Terni insieme a una pregiata pergamena che suggella il loro amore". L’offerta ai crocieristi dell’escursione verso Terni si ripeterà anche nei lunedì successivi e ne sarà così verificata l’efficacia. "L’escursione sarà arricchita da una visita della città e alla Cascata delle Marmore. Infine sarà prevista una sosta in un ristorante locale dove le coppie potranno concludere la loro escursione romantica prima di tornare a bordo della nave per festeggiare il San Valentino il giorno successivo". continuano gli organizzatori .

"Si tratta di un’iniziativa che ha avuto la mia benedizione fin dalla sua ideazione - commenta il vescovo Francesco Antonio Soddu – e che s’inserisce in questo magnificopuzzle che Terni ha creato per onorare il suo patrono e che volentieri veicoliamo nella bontà e nell’amore di San Valentino". "Iniziative finalmente di ampio respiro e partnership importanti sono la strada giusta per cercare di raccontare il legame tra San Valentino e Terni a livello internazionale" afferma l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli.