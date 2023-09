Dalla Confraternita della Misericordia di Fabro un defibrillatore donato al Comune

PARRANO Nei festeggiamenti della Madonna di San Gabriello si è svolta una piccola cerimonia per la consegna di un defibrillatore da parte della Confraternita della Misericordia di Fabro al Comune. Si è rinnovata così la forte collaborazione tra la comunità di Parrano e questa benefica associazione che da decenni opera sul territorio assicurando servizi fondamentali per la popolazione. Il primo cittadino, Valentino Filippetti, ha consegnato al presidente della Misericordia, Simone Beco, una targa di ringraziamento. Il defibrillatore verrà installato davanti alla farmacia comunale. "In questo modo - spiega il sindaco - si potenzieranno i servizi ai cittadini che vedono gia disponibili oltre alla prenotazioni Cup anche alcune prestazioni realizzate direttamente come l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio, le analisi di base del sangue e, presto, anche l’ecodoppler.