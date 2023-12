Dalla Cisl alla Giunta comunale: "Assumere i precari dell’Asm"

TERNI Stabilizzare, quindi assumere, i 22 lavoratori e lavoratrici somministrate, quindi, precarie, di Asm. Lo chiede la Cisl all’amministrazione comunale. " “I ragazzi fanno la valigia e se ne vanno, dobbiamo creare lavoro ed offrire un futuro”. Quante volte abbiamo ascoltato questa frase? - sottolinea il sindacato – Quale migliore occasione ha la nostra amministrazione comunale di evitare ciò avviando una discussione operativa per realizzare il sogno di essere assunti dei lavoratori con contratto di somministrazione che prestano la loro attività in Asm Terni Spa? Asm, società partecipata del Comune di Terni per il 55%, si avvale del lavoro di uomini e donne con contratto di somministrazione; questi hanno acquisito competenze specifiche e soprattutto garantiscono la continuità e la qualità dei servizi pubblici erogati. Asm Terni Spa nei confronti di questi lavoratori ha dimostrato fin d’ora una grande sensibilità nonostante non abbia proceduto ancora alla loro stabilizzazione". Da qui la richiesta alla Giunta comunale "di intervenire a favore di questi lavoratori facendo loro un regalo di Natale che rappresenta una speranza per la loro vita e quella delle loro famiglie, perché vivono in una situazione di incertezza e instabilità, sono precari e non possono pianificare il loro futuro".