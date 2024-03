Dalla ’Cassa’ aiuti per gli imprenditori La Cassa di Risparmio di Orvieto si avvicina alle esigenze degli imprenditori con le convenzioni Futuro e Green, offrendo finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti strategici e ambientali, supportati dalla garanzia di Sace. Le imprese, in particolare le PMI, potranno accedere a finanziamenti fino a 50 milioni per progetti di 2-20 anni, promuovendo la transizione verde e digitale e la crescita economica.