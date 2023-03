Dal Prefetto un omaggio a Tascini Fu l’ultimo ’carceriere’ del Duce

"Al signor Ferdinando Tascini per la limpida, costante testimonianza delle virtù civiche racchiuse nella Costituzione della Repubblica": si legge così nella dedica impressa nella targa listata con il tricolore che il Prefetto di Perugia, Armando Gradone, ha consegnato nella sede della Prefettura in Piazza Italia a Ferdinando Tascini, che lo scorso 28 dicembre ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

Ultimo "carceriere" di Mussolini nella prigionia a Campo Imperatore sul Gran Sasso, simbolo di eventi storici, sostenitore convinto dei valori di libertà e democrazia racchiusi nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Tascini, custode dei principi e valori della carta costituzionale, a stento ha trattenuto la commozione e la soddisfazione per aver avuto l’onore di vivere momenti indimenticabili in quella prestigiosa sede dello Stato: "Nella mia vita non avrei mai immaginato di essere ricevuto dal Prefetto e dai massimi esponenti delle forze dell’ordine e di polizia, una giornata indimenticabile accanto alla mia famiglia che andrà a segnare la mia vita come lo hanno segnato quei giorni in cui la storia mi ha chiamato ad essere in quei luoghi. Esco da qui co cuore pieno di gioia", ha dichiarato Tascini. All’incontro oltre ai figli, al sindaco Luca Secondi, ha preso parte anche una delegazione di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Questura di Perugia.

"L’elemento che più colpisce di questa bellissima testimonianza di vita è il desiderio di guardare avanti con fiducia, la voglia di costruire il proprio futuro, creare una famiglia serena, coltivare il proprio lavoro da seminatore: il signor Tascini ha fatto una semina, anno dopo anno, passo dopo passo per costruire un paese migliore", ha aggiunto il Prefetto Gradone prima del conferimento della targa facendo riferimento allo straordinario messaggio che attraverso la Costituzione ha lanciato in particolare alle giovani generazioni. Dal sindaco, Luca Secondi parole di gratitudine al Prefetto e alle forze dell’ordine per aver celebrato un cittadino simbolo della città, orgoglio di un’intera comunità per i valori di vita positivi e solidali che trasmette.

In piena Seconda Guerra Mondiale, inviato nel Montenegro per quasi un anno, viene richiamato in Italia per una missione speciale e segreta: a Campo Imperatore sul Gran Sasso, a guardia di Mussolini. Un evento che ha segnato il destino dell’Italia, di cui lui fu testimone, forse unico superstite.