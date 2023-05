Dal Pnrr arrivano quasi 4 milioni per le scuole

TODI – Sono svariati gli investimenti avviati, in corso o al via, nell’ambito del Pnrr. È stata aggiudicata la costruzione della mensa della scuola ’Cocchi-Aosta’, per oltre 700 mila euro e risultano approvati i progetti esecutivi per la realizzazione della scuola dell’infanzia (1,2 milioni di euro) e del polo scolastico di Ponterio (1,8 milioni). Procedono spediti anche gli interventi riferiti alla Missione 2, quelli di messa in sicurezza del territorio: il ripristino della strada di Porchiano (747 mila euro) partirà a giorni, così come quello di Via Ciro Alvi (150 mila euro); per i lavori della strada di Torregentile (380 mila euro) e quella di Fiore (380 mila) risultano già firmati i contratti con le ditte aggiudicatarie.

A breve sarà chiuso il cantiere per la bonifica del dissesto nei pressi del castello di Rosceto (190 mila euro). Sono conclusi e rendicontati o in fase di rendicontazione i lavori di adeguamento del teatro del Nido dell’Aquila, di messa in sicurezza della strada di Casemasce e del nuovo impianto di illuminazione sulla strada del cimitero vecchio. Da avviare, invece, gli interventi di efficientamento energetico del palazzo comunale in piazza di Marte (180 mila euro) e di altri due per la mitigazione del rischio idrogeologico su strade comunali per ulteriori 110 mila euro. "Siamo alle prese con un lavoro imponente – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – che va a sommarsi a quello in corso per altri cantieri in fase di avvio sostenuti da altre fonti di finanziamento, dal restauro della torre di palazzo dei Priori al completamento del ponte di ferro, dal recupero delle mura urbiche ai nuovi impianti di risalita, cui si aggiungono quelli in programma per il borgo e la scuola di Collevalenza".

S.F.