Dal Lions il “Premio Trasimenide“ a Rampini, Cardinali e Marri

Si è svolta domenica a Passignano sul Trasimeno, presso la Sala Consiliare, la cerimonia per i 50 anni di attività del Lions Club Trasimeno. Molti i soci intervenuti e i rappresentanti dei Comuni dell’area del Trasimeno per conoscere le iniziative dell’associazione da sempre attenta a sostenere ambiti che vanno dal sociale, alla cultura, alle professioni che mantengono una tradizione del territorio. Il Lions Club ha anche consegnato il riconoscimento Trasimenide a diverse personalità che si sono distinte e assegnato un premio alla memoria, in attesa della prossima consegna ufficiale all’imprenditore Carlo Rampini. Il gagliardetto è stato consegnato nelle mani del figlio ingegnere Franco Rampini, firmatario lui stesso, con altri abitanti del lago, della costituzione della sezione Lion Club del Trasimeno 50 anni fa. E’ stato consegnato anche un importante riconoscimento a Roberto Cardinali, titolare della Legatoria Hermes in Corso Marchesi a Magione. A ritirare il suo Trasimenide era presente Italo Marri (nella foto), già senatore della Repubblica e inventore dell’Isola del Libro Trasimeno la prima manifestazione del territorio dedicata al libro e alla lettura e che negli anni si è distinta per la qualità degli ospiti invitati nelle varie location del Trasimeno, per il cui territorio Marri, cortonese di nascita, ha dimostrato grande amore.