Dal gran caldo allo smog Per le polveri sottili la città sul “podio“ umbro

Nella settimana dal 17 al 24 lusglio scorsi, da lunedì a lunedì, solo due centraline di monitoraggio in tutta l’Umbria hanno riportato, quasi sempre peraltro, valori di polveri sottili superiori al limite dei 50 microgrammmi per metrocubo: si tratta delle stazioni ternane di Prisciano e Maratta, tra quelle regionali "collocate in aree suburbane – si legge sul sito dell’Arpa Umbria che diffonde il bollettino della qualità dell’aria – con l’obiettivo di valutare eventuali impatti prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali". Nonostante l’estate, che rispetto all’inverno favorisce la dispersione degli inquinanti in atmosfera, il Pm10 negli ultimi giorni ha superato la soglia limite diverse volte a Prisciano e Maratta, uniche centraline in Umbria, come detto. Allora il 18 luglio a Maratta l’inquinante ha toccato quota 56; il 19 registrati 52 a Prisciano e 53 a Maratta; il 20 luglio 58 a Prisciano e 51 a Maratta; il 21 Prisciano a quota 52; il 24, lunedì scorso, 51 a Prisciano e 57 a Maratta. Nella “classifica“ regionale del numero di superamenti quotidiani del livello limite di Pm10 dall’inizio dell’anno (le norme indicano un massimo di 35 giorni), in testa c’è la centralina di Maratta, già a quota 31, in seconda posizione la centralina di Borgo Rivo, con 24, in terza quella di Le Grazie, 22. Insomma un “podio“ tutto ternano. Per certi versi a sorpresa Prisciano, con i suoi 10 superamenti del limite dall’inizio dell’anno, è “solo“ a metà classifica.

Ste.Cin.