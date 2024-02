Dal centro sportivo al “Maradona“. Spoletino il vicemister del Napoli

Dal campo da calcio del centro sportivo Flaminio alla serie A sulla panchina del Napoli. È la bella favola dello spoletino Gianluca Segarelli che ieri sera ha, addirittura, esordito in Champions League, nientemeno contro il Bacellona. Classe 1978, Segarelli da martedì è il vice di mister Francesco Calzona che sulla panchina dei partenopei campioni d’Italia ha sostituito l’esonerato Walter Mazzarri. Il nome di Segarelli era già balzato alle cronache nazionali a fine 2023 perché, sempre al fianco di Calzona sulla panchina della Slovacchia, aveva contribuito a centrare una storica qualificazione agli Europei 2024.

A premiarlo per questo prestigioso risultato era stato anche il Comune di Spoleto nell’ambito della manifestazione “Spoleto per lo sport“, organizzata per onorare gli sportivi locali più meritevoli. A dicembre ad accoglierlo al Palazzetto dello sport davanti ad un folto pubblico era stato il vicesindaco e assessore allo sport Stefano Lisci, che gli aveva consegnato una speciale medaglia raffigurante il Ponte delle Torri e la Rocca Albornoziana. Pesarese d’adozione, ma spoletino purosangue, prima di intraprendere la carriera da allenatore, Segarelli è stato un ottimo calciatore professionista. Centrocampista, dopo aver dato i primi calci al pallone a Spoleto, al centro giovanile Flaminio, si è trasferito alla Nestor Marsciano per poi passare a Perugia, Vis Pesaro, Padova, Ancona e poi a Foligno, dove lo ricordano bene per aver giocato due stagioni (2006-2008) indimenticabili. L’apice della carriera a Cesena in serie B, per chiudere tra i professionisti al Padova. A Spoleto lo ricordano con grande affetto, soprattutto gli ex compagni di scuola che martedì non hanno tardato a fargli i complimenti per il nuovo incarico, viceallenatore del Napoli, sulla chat della classe. Un ragazzo semplice, di poche parole, ma con grande determinazione e serietà professionale, caratteristiche che gli hanno permesso di raggiungere importanti traguardi. La carriera in panchina è solo all’inizio, ma per il 45enne spoletino è già un 2024 da ricordare.