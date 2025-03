Dal 4 al 6 aprile l’edizione 2025 di “Fauna“

SPOLETO Torna a Spoleto dal 4 al 6 aprile Fauna, la grande manifestazione dedicata all’ambiente giunta alla sua settima edizione. In programma attività didattiche al museo delle scienze e del territorio, proiezioni e riflessioni sugli eventi sostenibili, spettacoli teatrali, visite guidate per scuole e associazioni, mostre, trekking urbano su natura e arte di Spoleto e il convegno Reti ecologiche e Natura 2000: pianificazione e conservazione. "Questa settima edizione di Fauna, - afferma l’assessore Agnese Protasi - dedicata alla pianificazione e alla conservazione delle reti ecologiche, è un ulteriore tassello nel percorso di conoscenza e divulgazione scientifica che il Comune di Spoleto ha intrapreso nel corso degli ultimi anni". L’evento, plastic free, "Fauna" è stato avviato nel 2019 con un convegno sulla figura del professore Bernardino Ragni, zoologo spoletino scomparso nel 2018 che ha dedicato la sua esistenza allo studio e alla conoscenza della fauna selvatica, ed è proseguito negli anni successivi con convegni e iniziative dedicati al "Gatto Selvatico Europeo", al tema "Il lupo in Italia", "Aquila reale", "Fauna in città" e "Fauna in campagna: biodiversità e paesaggio rurale" che hanno permesso di approfondire la conoscenza della fauna selvatica italiana.