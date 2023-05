Daino investito in strada: un automobilista si ferma e lo soccorre

Un daino che attraversa improvvisamente la strada e viene colpito da una macchina in transito. Una scena insolita anche perché avvenuta quasi all’interno del centro abitato, lungo la strada Umbro Casentinese che collega Orvieto scalo al centro. L’automobilista che ha ferito l’animale ha proseguito la sua corsa senza curarsi della povera bestia che è rimasta in mezzo alla strada, correndo il rischio di essere travolta e uccisa. Per fortuna altri automobilisti si sono fermati per prendersi cura del daino. In attesa che arrivasse una pattuglia della polizia, sono riusciti a segnalare la presenza dell’animale alle auto, scongiurando il pericolo. Poi lo hanno spostato sul ciglio della strada per metterlo in sicurezza in attesa che arrivassero a prendersene cura i servizi veterinari che sono stati avvertiti dagli agenti del commissariato. Una terribile avventura per i poVero daino si è dunque conclusa in maniera positiva grazie al bel gesto di umanità di alcune persone.