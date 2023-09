Dai vigneti umbri all’acropoli. Arriva il Festival del vino umbro

Il vino, la storia delle cantine umbre, il fascino di Perugia. Sono gli ingredienti della prima edizione di “UWine”, il festival del vino locale in programma da oggi a domenica. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze vitivinicole e gastronomiche della nostra regione. Ci saranno i migliori vini di 33 cantine provenienti da ogni parte della regione tra Corso Vannucci, piazza della Repubblica, piazza Italia e i Giardini Carducci.

Tra le buone notizie la collaborazione con i parcheggi Saba, visto lo sconto del 20% nei parcheggi piazza Partigiani e piazzale Europa riservata a chi acquista il biglietto della manifestazione (che pervede vari assaggi). Degustazioni di oltre 90 vini per conoscere nel dettaglio i prodotti delle singole aziende, ma anche conferenze e talk, con un corner allestito in piazza della Repubblica. Qui saranno presenti dalle 18 per ognuno dei tre giorni esperti del settore e sommelier che terranno incontri tematici sul “nettare degli Dei”. Professori universitari, presidenti di associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni locali divulgheranno da differenti prospettive la variegata realtà di coltivazione produzione e commercializzazione delle nostre etichette in tutte le sue sfaccettature. E poi musica estand per lo street food. UWine è realizzato dall’associazione Openmind Perugia, un gruppo di giovani intraprendenti che vogliono promuovere la cultura del vino in un ambiente bello e suggestivo come l’acropoli.

Silvia Angelici