Dai vaccini Covid al padel Il Pala Tenda cambia volto e torna centro sportivo

Il centro vaccinale del PalaTenda di via Laureti dovrebbe ospitare quattro nuovi campi da padel, ma anche due palestre a disposizione dei cittadini, un punto ristorazione ed un parco attrezzato per i bambini. A dare il via libera al progetto è stata la giunta comunale che a dicembre 2022 ha riconosciuto il pubblico interesse del project financing presentato dalla società "Palasport Spoleto".

La proposta prevede interventi di riqualificazione del’impianto sportivo realizzato dal comune con un leasing e mai completato, ma particolarmente utile nei momenti di emergenza come durante il terremoto per ospitare gli sfollati, o durante la pandemia quando era stato adibito a punto vaccinale. La proposta di riqualificazione è giunta in Comune già nel luglio 2022 e i promotori speravano addirittura di poter inaugurare nell’estate 2023, ma i tempi si allungano perché l’ente pubblico di recente ha affidato l’incarico ad un professionista, Sandro Rossignoli, per completare l’iter burocratico che porterà al bando pubblico per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione. Rossignoli ha l’incarico "di esaminare la documentazione necessaria, in particolar modo il PEF (Piano Economico Finanziario), e valutare l’effettiva fattibilità del progetto di riqualificazione presentato, sotto il profilo del rendimento, del costo di gestione, della durata della concessione, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione".

L’obiettivo del promotore del progetto è quello di creare una ’cittadella dello sport’ per coinvolgere giovani e meno giovani, ma anche i disabili. Oltre ai quattro campi da padel, secondo il progetto iniziale, saranno messe a disposizione della città due palestre di oltre 250 metri quadrati l’una, un punto ristorazione interno ed esterno ed un parco giochi attrezzato per i bambini. L’intervento prevede un investimento di oltre 600mila euro e la legge prevede che il comune debba comunque predisporre un bando pubblico, ma a parità d’offerta si aggiudicherebbe la gara la ’PalaSport Spoleto’ che sarebbe già pronta ad avviare i lavori. È chiaro però che prima di pubblicare il bando bisognerà attendere l’esito delle verifiche, poi ci sono comunque i tempi di legge della gara pubblica e quindi difficilmente il nuovo centro sportivo potrà entrare in funzione prima del 2024.

D.M.