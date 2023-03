Dai matrimoni agli impianti sportivi Il Comune aumenta le tariffe dei locali

Il Comune adegua le tariffe per i locali a disposizione per matrimoni e unioni civili, e per l’uso degli impianti sportivi. Lo fa in base all’indice Istat Foi, che rileva i prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati.

Per i matrimoni che si volessero svolgere a Palazzo Onofri, non ci sarebbero spese se dovessero svolgersi in orari di apertura al pubblico, o di sabato mattina. Durante la settimana lavorativa, ma fuori dagli orari di lavoro, arriveremmo a 68,45 euro. Il sabato pomeriggio 135,7 euro, 204 di domenica mattina, 271 di domenica pomeriggio. Nessuna differenziazione in base all’orario per quanto riguarda la sala del consiglio: 271 euro senza amplificazione o 339 con amplificazione, fissando una cauzione a 69,62. Si arriva a 1.561 euro per la Sala Sisto IV di Palazzo Trinci, con amplificazione. Di 1.357 euro è invece il costo per celebrare il matrimonio presso l’Oratorio del Crocifisso. Quanto alle tariffe delle palestre e degli impianti sportivi, la tariffa per allenamenti di associazioni, con custodia, passa da 7,50 a 9 euro l’ora.

Senza custodia il prezzo si riduce sensibilmente, andando da 2,50 a 3 euro per la tariffa attuale. Il prezzo per le gare federali e amatoriali diventa di 27 euro, contro i 23 precedenti. Per le manifestazioni di una intera giornata, la tariffa da versare al Comune diventa di 212 euro, contro i 180.

Per le manifestazioni di mezza giornata, si scende a 100 euro. Le tariffe non venivano aggiornata dal 2014.