Dai detenuti i fondi per le poltroncine della Pet-Tc

FOLIGNO Sono stati raccolti alla Casa di reclusione di Spoleto la metà dei fondi che sono serviti all’acquisto delle poltrone per il servizio di Medicina nucleare Centro Pet – Tc dell’ospedale di Foligno. Un’operazione di solidarietà che abbatte le barriere. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Catena di Cambiamento’ ideato dai detenuti della Casa di reclusione di Spoleto e sviluppato attraverso la creazione, all’interno del carcere, di oggetti di vario genere e tipologia, spaziando dalla pittura alle opere in legno, dai manufatti con stoffe di riciclo ai lavori realizzati con la carta e cartone, dagli scritti di prosa ai versi di poesie, per terminare con la produzione di piantine aromatiche. Il tutto è stato messo in esposizione in una bancarella alla fiera di Loreto che si è tenuta l’8 e il 9 settembre scorso a Spoleto. Grazie al successo ottenuto da questa iniziativa in termini di vendite e ad altre donazioni volontarie pervenute alla Caritas Diocesana di Spoleto-Norcia, che è stata la coordinatrice del progetto, è stato possibile acquistare e consegnare al servizio ospedaliero di Foligno le due poltrone.