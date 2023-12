Dagli allievi viceispettori

FOLIGNO Nuova donazione in favore dell’ospedale di Foligno. Gli allievi del 17esimo corso per viceispettori della Scuola di polizia di Spoleto, , sensibilizzati dal cappellano don Mariano Montuori, hanno donato tre televisori smart tech al Centro Pet Tac del San Giovanni Battista. Giovedì, all’Istituto per sovrintendenti Rolando Lanari la cerimonia di consegna, alla presenza della direttrice dell’Istituto Maria Teresa Panone, dell’arcivescovo din Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, del questore Fausto Lamparelli, del coordinatore del reparto della Medicina Nucleare Mirko Gullace, dell’infermiera in pensione Mariangela Mingaroni e infine di una paziente oncologica che, attraverso la sua personale testimonianza, ha voluto sottolineare l’importanza del gesto compiuto. "Per un malato oncologico - ha dichiarato la paziente - il tempo di preparazione all’esame diagnostico della Pet-Tc è un tempo di attesa non propriamente facile perché pervaso da angosce e paure per l’esito finale. Pertanto offrire al paziente un ambiente confortevole ed accogliente può sicuramente alleggerire la pesantezza dell’attesa". Il direttore Usl2, Piero Carsili, insieme al direttore dell’ospedale di Foligno, Mauro Zampolini, ha rivolto un sentito ringraziamento all’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto e alle autorità istituzionali, civili e religiose che hanno partecipato.