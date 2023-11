"da Valorizzare"

TERNI "Desidero ricordare a tutte le forze sociali presenti e alle Istituzioni quanto di bello abbiamo sul nostro territorio e quanto ancora dobbiamo e dovete impergnarvi per valorizzarlo". Così Stefano Cecere, presidente dell’Ordine provinciale degli architetti, intervenendo al convegno “Ambiente, natura, architettura“, che si è svolto venerdì al PalaSì, secondo appuntamento per celebrare i centenario della costituzione dell’Ordine nazionale di categoria. Tra le bellezze del territorio Cecere ha sottolineato "la fruibilità di uno tra i punti più attrattivi di Europa, la Cascata delle Marmore, storia e bellezza, volano socioeconomico; il più bell’invaso naturale del centro Italia, il Lago di Piediluco, non avviato al massimo nella sua completezza; le vie di congiunzione, le piste ciclabili fuori città che con la loro percorribilità uniscono comuni, paesaggi, e attività economiche imprenditoriali; la concretizzazione e rivalutazione naturalistica della discarica di proprietà del Gruppo Arvedi. Industria mondiale insita nella nostra città e che ha dato lustro nei decenni passati, dalla guerra alla ricostruzione a quell’orgoglio di essere cittadino di Terni". "I fondi disponibili da parte della Nazione sono in questo momento al massimo della loro risorsa economica. Pnrr, Psr, sono programmi e indirizzi che ci obbligano, con la nostra cultura e formazione, a dare e mantenere l’equilibrio tra rispetto dell’ambiente e progresso socioeconomico", ha detto ancora