Da Richetti a Salvini Prime linee in pista

TERNI – Continua l’arrivo in città dei "big" della politica per sostenere i vari candidati sindaco. Oggi alle 11.30 in via Roma 159 interverrà il capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, a sostegno del candidato sindaco Josè Maria Kenny (Pd e liste collegate) e dei candidati consiglieri comunali di Azione, Michele Pennoni e Donatella Virili". "Saranno poi ufficializzati i dettagli della presenza di Carlo Calenda _ fa sapere ancora Azione _ , che ha già preannunciato il suo arrivo a Terni nel corso della prossima settimana". Sempre oggi, ma intorno alle 20.30 in piazza San Francesco, interverrà il presidente di +Europa ed ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, a sostegno del candidato sindaco Paolo Cianfoni dell’Alleanza degli Innovatori. Ancora oggi alle 11, nella sala consiliare del Comune, interverrà Marina Sereni, responsabile sanità della segreteria nazionale del Pd, che insieme al candidato sindaco Josè Kenny illustrerà la petizione da consegnare al sindaco a difesa della sanità locale. Tornerà invece in città per la seconda volta, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Orlando Masselli, il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini. Lunedì 8 il leader leghista sarà prima a Pierantonio, nelle zone colpite dal terremoto, poi a Umbertide e intorno alle 14.30 a Terni, "per un sopralluogo al cantiere del PalaTerni i cui lavori verranno portati a termine nei prossimi mesi" fa sapere la Lega Umbria.