Da record Che Natale a Castiglione e Deruta

Parte da Roma la promozione delle feste da record del Cuore Verde. Venerdì 8 dicembre si accenderanno in contemporanea l’Albero di Natale in acqua di Castiglione del Lago e L’Albero di Natale in ceramica di Deruta, i più grandi del mondo con le loro specificità: due maxi-eventi che faranno di Castiglione e Deruta originali e preziosi “Borghi delle Feste” e che ieri hanno avuto una ribalta e un lancio nazionale con la presentazione nella Capitale, alla Sala Stampa della Camera dei Deputati (foto sopra) con il presidente dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi, il parlamentare umbro e sindaco di Nocera Virginio Caparvi e l’assessore regionale a cultura e turismo, Paola Agabiti. Con loro le delegazioni delle due città, guidate dal sindaco Matteo Burico e dal presidente di “Eventi Castiglione“ Marco Cecchetti e dal sindaco Michele Toniaccini e la presidente della “Pro Deruta” Norma Lumaca. Tra i presenti il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Michele Bettarelli, super ospiti, i fratelli Ricky e Gianmarco Tognazzi che terranno a battesimo la mostra “Ugo di noi“, dedicata al celebre padre.

Gli eventi, allora. Castiglione rilancia il suo meraviglioso Albero sull’acqua, realizzato da oltre cento volontari con 165 pali piantati nel lago, 2.600 lampadine, 7mila metri di cavi per una lunghezza di 1.080 metri e una larghezza di 50. Tutt’intorno, iniziative e attrazioni per tutti i gusti come il Villaggio di Babbo Natale, la mostra “Presepi d’arte e di luci - la Natività nella storia dell’arte” con un omaggio a Gerardo Dottori, un’installazione multimediale immersiva a Palazzo della Corgna, il videomapping sulla Rocca del Leone.

L’Albero di Deruta sarà una vera e propria opera d’arte alta 11 metri che poggia su due basamenti in ceramica con 16 file da quattro rami ciascuna e 250 palle di Natale appese. Su queste si rifletteranno i migliori fotogrammi della vita artistica e privata di Ugo Tognazzi, come hanno spiegato i figli Ricky e Gianmarco: "Il titolo “Ugo di Noi” rappresenta bene il suo essere popolare e amato e inaugurare la mostra l’8 dicembre rispecchia l’essere “uomo dei borghi” di nostro padre, grande amante delle ceramiche". La mostra sarà la prima grande monografica in suo onore, con fotografie, testi, interviste, aree multimediali ed emozionali, locandine.

Nell’incontro a Roma, Primi, nel sostenere che i borghi sono "una eccellenza" , ha parlato delle criticità che li affliggono "a partire dallo spopolamento". Per Caparvi "è importante far conoscere e promuovere i borghi, luoghi d’eccellenza, dove godere di uno stile di vita slow rispetto alle grandi città". Per l’assessore Agabiti, "pur nelle difficoltà, i piccoli borghi rappresentano un parte importantissima della promozione turistica della nostra regione".

