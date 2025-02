Da oggi partono i cantieri del Metrobus

Ci siamo. Dopo mesi di dibattiti, confronti e proteste aprono i cantieri del Metrobus nella zona della stazione di Fontivegge. Stamattina entrano in vigore le limitazioni al traffico che interesseranno l’intera zona della stazione, a partire da via Sicilia, per consentire la realizzazione del nuovo sistema di collegamento urbano. L’intervento, che durerà almeno 14 mesi, è stato anche al centro di un’assemblea con i cittadini /foto) che si è svolta all’Ottagono.

Questi, dunque, i provvedimenti che scattano da stamani. L’ordinanza del Comune prevede il restringimento della carreggiata (corsia di sinistra, secondo il senso unico di marcia) nel tratto compreso tra via del Macello e via Sicilia, con apposita segnaletica, anche notturna, e idonea transennatura, installata progressivamente in base all’avanzamento dei lavori; poi il limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora nel tratto interessato dal cantiere e nelle aree limitrofe. Sempre in base al proseguimento del cantieri verranno mano a mano presi altri provvedimenti legati alla vaibilità nella zona, comprese le linee degli autobus.

Sempre da oggi è attivo un call center dedicato a chiedere informazioni sui lavori del Metrobus. Bisognerà chiamare il 345.6753959 per informazioni sui cantieri e il 345.3934024 per servizi rivolti alle persone con fragilità. Il servizio sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 14.