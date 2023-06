“Da lontano. Chiusa sul rimpianto“, donne a confronto Lucia Calamaro dirige Isabella Ragonese a Corciano

Drammaturga e regista tra le più apprezzate e originali della scena teatrale italiana, Lucia Calamaro torna nei palcoscenici umbri con il suo nuovo spettacolo “Da lontano. Chiusa sul rimpianto“, in scena martedì alle 21 al Teatro della Filarmonica di Corciano: è un dialogo-monologo sul mondo femminile, un racconto intenso e acuto, scritto su misura per Isabella Ragonese (nella foto), attrice intensa e appassionata, ammirata più volte al cinema e in televisione, da “Tutta la vita davanti“, “Yara” e “Lei mi parla ancora” a “Rocco Schiavone“. “Letizia Battaglia” e “Il re“. Lo spettacolo racconta il tentativo di una figlia adulta, diventata terapeuta, di aiutare la madre infelice, una donna da sempre impreparata al mondo, fragile e incapace di reggere le responsabilità del ruolo genitoriale. La figlia, un tempo impotente di fronte al dramma della madre, ora che ne ha i mezzi avverte il sentimento di psicanalizzare quel genitore dolente che ha conosciuto da bambina, darle ascolto e aiutarla senza che se ne accorga. "Quanti di noi, da piccoli, hanno assistito impotenti ai drammi degli adulti amati? Quanti avrebbero voluto intervenire? – dice Lucia Calamaro – . Intuivamo, non sapevamo, sospettavamo, non sapendo che fare. Allora ho immaginato un luogo, piccolo, tra un fantomatico “di qua” e “di là” in cui questo fatto, questa parola che sia “evento”, che curi, possa accadere, per un po’". Uno spettacolo sul rimpianto, come suggerisce il titolo, ma anche sull’ascolto, sul perdono e sulla comprensione. Due donne in una voce, due vite diverse che nascono insieme, si separano e si ritrovano per curarsi a vicenda. I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222 (da domani, 17-20) oppure acquistare on line su www.teatrostabile.umbria.it.

S.C.