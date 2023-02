Dà in escanzescenze nel negozio Multato per ubriachezza molesta

Un avventore di quelli che ti augureresti di non incontrare mai. Gli agenti di polizia sono intervenuti alla stazione di Fontivegge per la presenza di una persona che, con atteggiamenti molesti, stava importunando dei cittadini nei pressi di un negozio etnico. Gli agenti hanno prima contattato la persona che aveva chiesto il loro intervento, il quale ha riferito che un uomo - identificato poi per un nigeriano di 39 anni con precedenti di polizia - stava creando disturbo nei pressi dell’esercizio pubblico. Avvicinato dagli operatori, il 39enne ha tenuto fin da subito un atteggiamento poco collaborativo, inveendo contro i poliziotti e manifestando un palese stato di ebbrezza. È risultato irregolare. È stato multato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico ed è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.