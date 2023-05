Da cambiare cinque chilometri di acquedotto

TODI – Sostituzione di 5 chilometri di linee di distribuzione dell’acqua all’utenza, ricerca di perdite occulte su 140 chilometri di rete idrica comunale e distrettualizzazione di altri 183 chilometri per ridurre la dispersione dal 41,6% registrato nel 2020 al 18,6% fissato come obiettivo per il 2026, con il recupero di quasi mezzo milione di metri cubi di acqua potabile. Sono gli interventi che Umbra Acque ha definito nel corso di un incontro con il sindaco Ruggiano, per un investimento complessivo di 770 mila euro co-finanziati dal PNRR. L’appalto è già in fase di aggiudicazione, con il cronoprogramma di massima che prevede l’affidamento entro il mese di settembre e l’esecuzione nel 2024.

Nove mesi la durata stimata per i lavori, che comprenderanno anche il rifacimento dell’asfalto su metà della carreggiata interessata, visto che il 90% delle nuove linee sarà su sede stradale. La realizzazione delle nuove linee di adduzione sarà concentrata sulle località di Ponterio e Pian di Porto, inclusa la zona industriale, questo in coerenza con quanto previsto nel progetto finanziato dalla specifica misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A fronte dei disagi per temporanee interruzioni del servizio e alla viabilità durante l’esecuzione dei lavori, nel Comune si otterrà una riduzione delle perdite idriche, un miglioramento della qualità del servizio all’utenza e la rimessa a nuovo delle strade oggetto di intervento. "Ritengo che l’investimento - sottolinea il sindaco - possa contribuire a dare una significativa risposta alle necessità di adeguamento della rete idrica comunale, che risulta purtroppo in alcuni tratti particolarmente vetusta. Sono state comunque portate all’attenzione della società anche altre situazioni dove si ritiene ugualmente importante intervenire con ulteriori stanziamenti".