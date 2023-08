Da Bastia agli Us Open La vittoria di Francesco

Francesco Felici, campione di tennis wheelchair di Bastia Umbra, numero 2 al mondo juniores, è stato convocato agli US Open Junior wheelchair Championship 2023, che si svolgeranno sui campi di Flushing Meadow, a New York dal 5 al 10 settembre prossimi. Francesco Felici scenderà in campo quale testa di serie numero uno, una collocazione conquistata a suon di vittorie nei tornei internazionali durante l’ultimo anno. "Non vedo l’ora di scendere in campo – ha dichiarato il tennista umbro – per confrontarmi con atleti di così alto livello. Arrivare agli US Open quale testa di serie mi darà concrete possibilità di ottenere un buon piazzamento: indipendentemente dal risultato finale – conclude Felici -, aver ottenuto questa tanto desiderata qualificazione è comunque già una splendida vittoria per lo sport paralimpico italiano". A luglio, dopo aver conquistato il titolo sia doppio che singolo al torneo junior di Nizza, al torneo "Flanders 25" in Belgio ha raggiunto le tre finali di singolo adulti, di doppio e junior. Inoltre ha conquistato il consolation draw al Croatia Open Umag vincendo la finale, Ad agosto, al torneo di Nottingham, ha raggiunto le semifinali di men’s sigle e men’s double, oltre alla finale junior. Ora il sindaco Paola Lungarotti con l’assessore Filiberto Franchi, a nome dell’amministrazione comunale , si sono congratulati con il giovane atleta bastiolo che fa onore alla città e auspica i migliori successi per il futuro della sua carriera agonistica, ricordando con piacere la recente nomina a "Ambasciatore dell’Umbria nel mondo" conferitagli dalla Presidente della Regione Donatella Tesei.