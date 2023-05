Da Assisi l’abbraccio ’Con il Cuore’ Stasera l’evento dalla Basilica per gli alluvionati della Romagna

È il giorno di ’Con il Cuore, nel nome di Francesco’, l’evento di solidarietà dal sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco; l’appuntamento alle 21.25, con diretta su Rai1. Grazie al numero solidale 45515, i frati conventuali di Assisi intendono raccogliere fondi per sostenere le popolazioni colpite dalle alluvioni delle ultime settimane in Italia, le famiglie e i cittadini che hanno perso tutto: case, vestiti, elettrodomestici, automobili e lavoro.

"Siamo accanto alle popolazioni che soffrono per l’alluvione, a chi non arriva a fine mese o a fine giornata – spiega padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento – Siamo accanto ai terremotati in Siria e ai malati del Burkina Faso, una delle nazioni più povere al mondo dove siamo impegnati in prima linea con un ospedale francescano per lenire le ferite di chi soffre. Lo sguardo di Francesco è inclusivo e ci propone la strada della solidarietà, non resta che percorrerla tra gli ultimi, per gli ultimi, con gli ultimi".

L’evento solidale, condotto da Carlo Conti, vedrà la partecipazione di Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr. Rain e Amii Stewart. Parteciperanno, inoltre, a questa edizione speciale, anche frati e suore impegnati in prima linea nell’accoglienza e nella cura degli ultimi. Anche per questa edizione il Maestro Claudio Cutuli rinnova il suo consueto appuntamento con la solidarietà, rappresentando su tela "Il presepe di Greccio", tredicesima delle ventotto scene del ciclo con le Storie di san Francesco, dipinte da Giotto. E’stato realizzato nel rispetto dell’ambiente, con tinte e filati naturali, frutto di selezionate e ricercate materie prime. In occasione del concerto previste modifiche alla viabilità in via Merry del Val, in via San Francesco e Borgo San Pietro piazza San Pietro, largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, piazza inferiore San Francesco, via Frate Elia.

Oltre al sostegno alle popolazioni colpite dalle alluvioni, il concerto supporterà 19 progetti in 9 Paesi diversi tra cui le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo, a cui si aggiunge appunto il supporto concreto alle popolazioni colpite dalle alluvioni di maggio tramite la comunità dei frati francescani di Faenza.

Maurizio Baglioni