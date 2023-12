Da Adoc, Uil e Fupu muro contro gli strozzini

Patto tra Adoc Umbria e Fondazione Umbria prevenzione usura (Fupu). L’accordo è stato presentato a Foligno, alla presenza della presidente Adoc, Ada Girolamini, del presidente della Fupu, Fausto Cardella, del sindaco Stefano Zuccarini e del segretario organizzativo Uil, Fabio Benedetti. I servizi di informazione, formazione, supporto, nonché tutela e assistenza finanziaria, legale e morale per le vittime e i soggetti in difficoltà saranno erogate negli uffici Adoc di via Fiamenga, ovvero la sede Uil. "Grazie a questa collaborazione con la Fondazione contro l’usura – così Girolamini - mettiamo a disposizione i nostri sportelli del consumatore, sparsi in tutto il territorio regionale: qui le persone potranno ora avvalersi anche delle consulenze della Fupu". "L’intesa con Adoc ci consente un reciproco supporto – commenta il presidente Cardella –. Adoc ha una rete territoriale di sportelli diffusa e ben organizzata e offre servizi di consulenza importanti. Noi non abbiamo ancora una rete territoriale capillare ma offriamo servizi diversi da quelli di Adoc, come favorire l’accesso al credito per persone che si trovano in un momento di difficoltà economica". A Foligno, tra l’altro, oltre a questa nuova opportunità, Fupu opera già in un ufficio messo a disposizione dal Comune. "Allargare le tutele ai cittadini e fornire loro ulteriori servizi era anche nei nostri intenti – afferma il sindaco –. Grande merito quindi alla Fondazione e un grazie all’Adoc che contribuisce a fornire ulteriori servizi alla città, la prima ad ospitare la Fondazione". Per Cardella, anche a Foligno ci sono molti segnali di problematiche, "con richieste di sostegno relative al caro bollette e in più in generale al caro vita". "Ormai non sono solo le fasce più deboli ad avere simili problemi, ma ne risente anche la cosiddetta classe media a causa della diminuzione del potere d’acquisto" sottolinea Benedetti.