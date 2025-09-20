Da Accademia e Carabinieri il concorso ’Virgo Fidelis’. L’opera sarà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Sarà una competizione artistica, ma anche un dialogo tra spiritualità e creatività contemporanea. C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al concorso bandito dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione G. Ugolini, che invita artisti italiani e stranieri a realizzare un’opera d’arte originale raffigurante l’immagine della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. L’opera vincitrice, realizzata secondo l’iconografia tradizionale ma con la massima libertà di interpretazione, sarà collocata in modo permanente nella prima cappella a sinistra della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Dovrà essere realizzata su tela, tavola o altro supporto rigido e durevole, con dimensioni di 70 centimetri di base per 100 di altezza, utilizzando tecniche quali pittura a olio, acrilici, disegno o tecnica mista. Per essere ammessi, i candidati dovranno presentare un bozzetto preparatorio di 35x50 centimetri, accompagnato da una scheda tecnica e tutta la documentazione dovrà essere raccolta in un plico sigillato e completamente anonimo da inviare entro le 12 del 30 settembre, nella sede dell’Accademia, in piazza San Francesco al Prato. L’opera definitiva dovrà invece essere completata e consegnata entro il 5 novembre, per essere installata nella Basilica non oltre il 10 novembre. La selezione sarà affidata a una commissione giudicatrice composta da due rappresentanti dell’Accademia, due dell’Arma dei Carabinieri e un rappresentante della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Saranno designati cinque finalisti, tra i quali verrà scelto il vincitore assoluto che avrà un premio di seimila euro, comprensivo di tutte le spese per la realizzazione e produzione dell’opera. Tutte le informazioni e il regolamento completo sul sito ufficiale www.abaperugia.com.