Cybersicurezza, l’accordo ’Difendere i dati sensibili’

PERUGIA - Ogni anno mille tentativi di attacco agli archivi di enti pubblici e società. La caccia ai dati sensibili, anche in Umbria, è un vero e proprio assalto. Che spesso e volentieri finisce ancora prima di compiersi, rimanendo un tentativo, ma qualche volta va a segno. Un fenomeno, secondo la polizia postale dell’Umbria, che in parte rimane sommerso. Non per omertà, ma perché non subito il furto subito o il pericolo incombente viene ravvisato, scoperto e, di conseguenza, denunciato. Anche per questo servono i protocolli d’intesa che il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e la Polizia Postale e delle Comunicazioni dell’Umbria ha siglato con enti e amministrazioni pubbliche, a partire dalla Regione Umbria e, da ultimo in ordine di tempo, quello sottoscritto con l’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche.

Un accordo che mira a rendere più stretta la collaborazione e la condivisione di dati. "Custodiamo dati sensibili che riguardano, in generale dati che riguardano la salute pubblica - ha commentato il direttore generale dell’Istituto, Vincenzo Caputo – ma anche risultati che possono avere una ricaduta economica importante. Mentre, se rimangono nella comunicazione corretta tra le parti, è normale e doverosa dialettica". "La polizia di Stato – afferma Michela Sambuchi, dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica polizia postale e comunicazioni Umbria – mette a disposizione la competenza, le risorse tecnologiche e l’esperienza maturata nel settore del contrasto al cybercrime, monitorando le ’anomalie’ nella rete per fornire tempestive ed efficaci risposte alle insidie in essa presenti, suscettibili di pregiudicare la regolarità dei servizi di telecomunicazione, dei sistemi informatici e delle reti telematiche, identificati come "infrastrutture sensibili di interesse pubblico" a livello regionale". Alla firma del protocollo era presente il vicequestore vicario, Maria Grazia Corrado.