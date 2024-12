Cybersecurity 500 borse di studio

Cisco offre 500 borse di studio per i giovani tra i 16 e i 45 anni che ambiscono a diventare i futuri esperti di Cybersecurity. In Italia cresce l’attenzione per la cybersecurity, che nel 2023 si conferma la principale priorità di investimento nel digitale tra le imprese, sia grandi che pmi. Ben il 61% delle organizzazioni sopra i 250 addetti ha deciso di aumentare il budget per le attività di sicurezza informatica negli ultimi 12 mesi. E complessivamente nel 2022 il mercato italiano della cybersecurity raggiunge il valore di 1,86 miliardi di euro, con un’accelerazione eccezionale del +18% rispetto al 2021. A fronte di queste stime e degli attacchi ad aziende pubbliche e privati in costante aumento, urge la necessità di trovare esperti qualificati. Il 24% dei responsabili della sicurezza delle imprese italiane, interpellati da Cisco in una recente ricerca, sostengono che la difficoltà nel trovare queste competenze è il più grande ostacolo che incontrano. Tra i requisiti un’età compresa tra i 16 e i 45 anni. Info sulla pagina Facebook Perugia.