Cyberbullismo. Gli studenti incontrano i carabinieri I carabinieri si sono incontrati con gli studenti dell'istituto comprensivo Orvieto - Montecchio di Ciconia per discutere di legalità e prevenzione, affrontando tematiche come bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale e rischi legati alla rete e alle sostanze stupefacenti. Gli studenti hanno partecipato attivamente, ponendo domande e mostrando interesse per la sensibilizzazione sui comportamenti corretti e le conseguenze delle azioni devianti.