Cva di Madonna Alta "Vasconi nel degrado. Il colonnato è il rifugio dei senza tetto"

"Manutenzione dell’area circostante il Cva di Madonna Alta: è prassi che tra le misure di prevenzione contro la diffusione delle zanzare nelle aree cittadine oggetto di espresse ordinanze comunali vi sia la pulizia di qualunque tipo di contenitore nel quale si possa raccogliere acqua stagnante". Lo fa notare il consigliere comunale di Ipp Frabrizio croce, che aggiunge: "Da tempo l’evidenza di usi impropri e lo stato di degrado in cui versa l’area, nonostante il posizionamento di reti dissuasorie, sono stati oggetto di segnalazione da parte di cittadini ed associazioni; In particolare i vasconi posti all’esterno della struttura, privi di adeguata manutenzione, si riempiono di acqua stagnante e maleodorante nel corso dell’estate e solo quando non piove per parecchi giorni il problema sembra scomparire". Ma c’è anche il problema legato al colonnato esterno. "Per sua conformazione posto al riparo dalle intemperie – osserva Croce - funge spesso da ricovero e dormitorio per persone senza fissa dimora, ma anche da discarica e luogo di consumo di sostanze stupefacenti". Croce chiede di sapere se l’amministrazione abbia messo in programma un intervento di riqualificazione della struttura che contempli ed affronti in modo risolutivo le varie problematiche. L’assessore Otello Numerini chiarisce che "il sistema relativo alla raccolta delle acque nei vasconi non ha mai funzionato e richiede una manutenzione costante che gli uffici cercano di fare, ma che, al momento, non ha consentito di porre rimedio al problema. Per quanto attiene il colonnato esterno sono stati posizionati pannelli metallici di recinzione per precludere il bivacco da parte di soggetti senza fissa dimora".