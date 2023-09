Custode “infedele“. La Finanza sequestra beni e capitali per 860mila euro

Avrebbe dovuto prendersi cura e gestire “Villa Mongiovino“ e invece, secondo i finanzieri del Gruppo di Perugia si è messo in tasca beni e capitali per un valore di 860 mila euro. Ora le fiamme gialle hanno proceduto ad un sequestro preventivo per equivalente su appartamenti, conti correnti e società facenti capo all’ex factotum divenuto imprenditore. I fatti si sono svolti a Panicale e hanno preso piede da attività investigative svolte, nel 2016, dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia, nei confronti dell’indagato che aveva in affidamento la residenza di pregio del XVII secolo “Villa Mongiovino“ e divenuto, nel tempo, legale rappresentante di molte società che era stato denunciato per essersi impossessato di una campana in bronzo e ferro risalente al ’500 e attribuita al maestro Crescimbene da Perugia, asportata dal tetto della villa e consegnata ad un antiquario in conto vendita, nonché per essersi appropriato indebitamente di tutti i beni mobili presenti all’interno della dimora storica. Per tali fatti, nel 2022, il Tribunale di Perugia lo aveva condannato, mentre la campana recuperata era stata destinata alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

Muovendo da tale contesto, nel 2018, vennero delegati alla Guardia di Finanza accertamenti sulla provenienza del denaro con cui l’indagato aveva comprato un appartamento a Perugia, intestato formalmente alla figlia. I successivi approfondimenti, concentrati sulle operazioni di cessione dei terreni delle due società a lui riconducibili, hanno consentito di appurare che sugli stessi non era mai stata svolta alcun tipo di attività agraria. Di qui la contestazione dell’omessa dichiarazione dei redditi.

Dai conti correnti su cui erano affluiti i proventi delle operazioni di compravendita immobiliare, è emerso che gli stessi erano stati distratti dall’indagato – causando il dissesto finanziario delle società – per la sottoscrizione di polizze assicurative a suo nome, per l’acquisto dell’appartamento intestato alla figlia, per l’avvio di altre attività commerciali (tra cui anche un ristorante a Perugia) e per la costituzione di un trust in cui erano confluiti altri immobili.