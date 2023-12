Curva Sud sold out in mezza giornata. Sabato, da Cesena, arrivano oltre 1100 tifosi

Sulle ali dell’entusiasmo, trascinati in casa da oltre dodicimila tifosi e in trasferta dal massimo consentito. Il Cesena, allo stadio Curi, sabato per la sfida con calcio d’inizio alle 18,30, avrà la spinta di oltre mille tifosi. Ieri mattina è partita la prevendita per la Curva Sud, alle ore 16.30 è andato sold-out il settore ospiti dello stadio Renato Curi in vista del match tra Perugia e Cesena: saranno quindi 1.125 i tifosi al seguito del Cavalluccio. La prevendita era iniziata ieri mattina alle ore 10 e all’ora di pranzo era già stato sfondato il muro dei mille tagliandi venduti. Non c’è più posto per i sostenitori ospiti: per i residenti in Emilia Romagna è vietato l’acquisto in settori differenti dalla Curva Sud.

Discorso differente per quanto riguarda la tifoseria di casa, anche se la curiosità per l’arrivo del nuovo allenatore e anche l’arrivo al Curi della capolista potrebbero portare qualche tifoso in più allo stadio Curi. La sfida poteva rappresentare la grande occasione per dare fastidio alla capolista, nulla è ancora totalmente compromesso, ma il ritardo pesa. Certo un successo potrebbe almeno riportare entusiasmo. I tagliandi potranno essere acquistati in biglietteria a partire da oggi (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria). Oggi e domani sarà possibile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19, mentre sabato (giorno della partita) sarà possibile acquistare alla biglietteria dello stadio dalle 10 alle 16:30 orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie).