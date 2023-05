"Curiamo il look dei nonni" Studenti-estetisti alla ’Muzi’

Il phon, la piastra, una spruzzatina di lacca e lo specchio per controllare che la piega sia venuta bene. Ma al di là della bellezza c’è soprattutto la volontà di prendersi cura dell’altro nel progetto che da ieri vede coinvolti alcuni studenti del centro di formazione professionale ’Bufalini’ di Città di Castello e gli anziani della ’Residenza Muzi Betti’. Gli allievi del corso di estetiste e parrucchieri infatti una volta a settimana, per un paio d’ore, si recheranno alla Muzi Betti per ‘fare i capelli’, le mani, la barba, agli ospiti della casa di riposo.

Sono in apparenza lezioni pratiche, in realtà molto di più. Un gesto in grado di regalare un sorriso e che serve tanto agli anziani, per farli sentire meno soli quanto ai ragazzi per imparare il mestiere. Sara, Cela, Sofia, Katia e Matilde, cinque dei tredici allievi (di varie nazionalità) iscritti al progetto di impresa simulato "maquillage", ieri mattina si sono presentanti col grembiule d’ordinanza e la mascherina per dare il via al progetto insieme alle insegnanti Daniela Morganti per l’estetica, Monica Rossi ed Emanuele Mori per l’acconciatura.

Sotto le loro mani sono così passati, con il sorriso sulle labbra, clienti del tutto speciali: Ada,101 anni ben portati, Franca, Rina, Patrizia e altre ospiti della struttura che si sono sottoposte ben volentieri alle sedute di maquillage. Ogni settimana, con un calendario concordato con la struttura, fino alla metà di luglio, le allieve e gli allievi del primo anno del corso professionale per operatore del benessere, sono coinvolti nel calendarizzare questi appuntamenti, nell’organizzazione del materiale da portare per la gestione del servizio in esterna e sarà per loro un’esperienza di crescita insieme ai 90 anziani che sono in Residenza Protetta e ai 10 della comunità alloggio.

Un convinto, inevitabile plauso a questa iniziativa da parte del presidente della ’Muzi Betti’, Annalisa Lelli, del direttore sanitario, Antonio Moni e di Giovanni Granci del centro Bufalini, dal quale è partita l’idea della collaborazione. All’avvio del progetto anche l’assessore Benedetta Calagreti e altri rappresentanti delle strutture coinvolte. Tra l’altro questo è solo il primo passo verso la riapertura della Muzi Betti alle visite esterne dopo il ‘ciclone’ Covid che aveva costretto a blindare gli spazi della residenza. Un altro momento di ritrovata serenità.

Cristina Crisci