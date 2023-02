Curi esaurito, un derby da diecimila cuori

Il tutto esaurito. Al "Curi" saranno quasi diecimila i tifosi sugli spalti, il massimo consentito (9.736 l’attuale capienza dell’impianto di Pian di Massiano). Ci sarà la Curva Nord a pieno regime, la tribuna a metà, e lo spicchio destinato ai tifosi ospiti che arriveranno in 1.100. La biglietteria dello stadio di Pian di Massiano, infatti, oggi giorno del match resterà chiusa. La corsa al tagliando, da acquistare solo in presenza (tante le limitazioni e le difficoltà per i tifosi di fuori città), è partita lunedì, nel primo giorno utile sono stati venduti subito duemila tagliandi, alla vigilia del match sono terminati anche gli ultimi a disposizione.

Il derby Perugia-Ternana è iniziato in anticipo, ieri nel tardo pomeriggio: i tifosi biancorossi (Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX giugno) hanno raggiunto il ritiro della squadra biancorossa per incitare il gruppo di Castori prima della delicata sfida di oggi al Curi. In tanti, più di duecento, hanno partecipato all’appello dei gruppi che era rivolto a tutti i tifosi. La risposta c’è stata, la squadra è uscita dall’hotel che ospita il ritiro prima della partita, si è schierata, insieme a Fabrizio Castori e ha raccolto l’incitamento dei sostenitori che hanno lanciato cori, sventolato bandiere biancorosse e acceso fumogeni. "La Nord vuole vincere, forza Grifo", il messaggio chiaro e forte dei tifosi alla squadra. E oggi toccherà a tutto lo stadio spingere il Grifo al successo.

Anche il Centro di Coordinamento ha voluto mandare un messaggio al Perugia prima della partita con la Ternana. "Non è una sfida come le altre, non è un giorno come tutti. Partita sentita, punti in palio pesanti, prestigio e onore sul tavolo. Date il massimo ragazzi, sudate per la maglia, correte per i tifosi biancorossi che mai faranno mancare voce e amore. Mettete cuore e gambe in questo derby, fuori gli attributi, per un incontro in cui è vietato sbagliare – si legge nella nota dei tifosi del Club – . Non solo per la classifica, ma per l’onore e per l’​orgoglio, con un primato stagionale da conquistare, per il prestigio regionale da difendere. Dateci questa gioia, scriviamo insieme la storia, non mollate fino alla fine, parliamo con voi, sì proprio con voi, che uniti al nostro appoggio possiamo fare la differenza nel trovare quella vittoria che manca da troppi anni".

Francesca Mencacci