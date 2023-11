"Curi", Comune fiducioso: entro l’anno i fondi del Credito sportivo

Il Comune è fiducioso che presto arrivi l’ok al finanziamento a tasso zero dal Credito sportivo per la ristrutturazione dello stadio "Curi" e per questo sposta gli 1,6 millioni stanziati nel bilancio 2024 al 2025, dato che il prossimo anno dovrebbero arrivare quei 5,3 milioni chiesti proprio all’ente che finanzia gli impianti sportivi. E’ quanto spiegato ieri dal dirigente comunale, Paolo Felici, durante la discussione in Commissione relativa alla variazione al bilancio di previsione. "E’ è ormai nota – ha detto – la scelta del Comune di partecipare al bando del credito sportivo che, negli auspici, dovrebbe giungere a finalizzazione entro la fine del 2023. Si tratta di un mutuo a tasso zero di 5,3 milioni di euro che consentirà all’Ente di programmare nell’anno 2024 interventi sostanziosi strutturali e di messa in sicurezza dello stadio che verranno appaltati nel 2024. In conseguenza di ciò la somma di 1,6 milioni già prevista è stata spostata al 2025". In totale sarebbro 6,9 milioni.