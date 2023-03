"Curi" chiuso per terremoto Uno stadio vecchio e malandato Ora rischia anche la Curva Sud

Uno stadio vecchio e malandato, che il ‘medico’ ha iniziato a curare ma che rischia di ammalarsi definitivamente. Il povero ‘Renato Curi’ – che ha quasi 48 anni - conferma ancora una volta di avere seri problemi di salute e basta un ‘raffreddore’ per farne emergere tutta la gravità. Un impianto insomma, che rischia ogni giorno di subire altre e serie restrizioni. E l’ordinanza per i controlli post-terremoto firmata l’altro ieri dal sindaco Andrea Romizi lo racconta bene: la Curva Sud è nelle condizioni in cui era la Nord prima di essere rifatta e in cui si trova la Gradinata (chiusa). E’ vero che la Sud è stata costruita 4 anni dopo rispetto al resto dell’impianto (fu aperta il 7 novembre 1979, partita di Coppa Uefa contro l’Aris Salonicco), ma pioggia, vento, freddo e caldo senza alcuna copertura l’hanno segnata.

E non ci sorprenderemmo affatto se anche questa venisse chiusa. L’ordinanza di due giorni fa dice chiaro e tondo che "bisogna verificare con l’utilizzo di mezzi e operatori, la presenza di eventuali distacchi del copriferro dei gradoni della Curva Sud". Il sospetto che anche questo settore goda di pessima salute c’è, ed è fondato. E la in Tribuna Ovest? Qui la copertura ha aiutato a mantenerla un po’ più in salute e due anni fa la stessa copertura venne risistemata, ma anche qui i timori non mancano. Ricordiamo che la struttura portante del Curi, inaugurato nel 1975, è costituita da una serie di telai, colonne e traversi, in acciaio; tra un telaio e l’altro sono poggiati i gradoni per le sedute. E questo spiega il naturale deterioramento. Senza scordare che nel 2019, su richiesta della commissione provinciale di vigilanza di pubblico spettacolo, sono state condotte verifiche di vulnerabilità sismica che hanno evidenziato come tutti i settori dello stadio richiedano interventi di adeguamento statico-sismico. Tale situazione ha imposto infatti una riduzione della capienza del 50%. Cosa sta succedendo dunque? Che lo stato dei gradoni, composti da cemento armato, si è andato nel tempo degradando, ingenerando un fenomeno di cosiddetta "carbonatazione" con locali distacchi di copriferro ed è sempre più urgente che l’amministrazione ci mette mano alla svelta per evitare – e non a causa dei lavori per il "Nuovo Curi" – che il Perugia vada a giocare altrove.

Michele Nucci