Cultura senza frontiere “Human Beings” riapre le sue porte

Il laboratorio teatrale interculturale “Human Beings” riapre le porte a tutti coloro che sono interessati alla pratica teatrale e allo scambio tra “esseri umani” di lingue e culture diverse. Promosso dall’associazione “Smascherati!” e diretto da Danilo Cremonte, il laboratorio è come sempre gratuito e si tiene a Perugia nel complesso Sant’Anna.

Due sono gli incontri di presentazione: oggi alle 17 all’Università per Stranieri, a Palazzo Gallenga e domani alle 19.30 nella sede dell’associazione all’interno del Complesso Sant’Anna (viale Roma, 15). Durante l’incontro sarà possibile iscriversi e saranno proiettate le immagini realizzate dal fotografo Thomas Clocchiatti degli spettacoli creati dal 1994 a oggi. In questi trent’anni ‘Human Beings’ ha visto la partecipazione di oltre 3mila persone di ogni parte del mondo e ha dato vita a 35 spettacoli, affermandosi a Perugia come punto di riferimento e luogo d’incontro e condivisione attraverso la pratica teatrale.

A febbraio riprenderà anche “Teatro Rifugio”, il laboratorio teatrale rivolto a richiedenti asilo e rifugiati.