Cultura del rispetto, gagliardetti ai Comuni virtuosi

Aumenta la schiera dei Comuni che, in Umbria e in tutta Italia, stanno diventando ufficialmente, con tanto di gagliardetto ad attestarlo, paladini del rispetto. E basta lanciare un occhio alla cronaca per capire quanto questo concetto sia necessario al vivere civile. Ce lo ricorda costantemente, con la sua attività che coinvolge migliaia di studenti in tutto il Paese, l’associazione ‘’Nel Nome del rispetto’’, con la presidente Cristina Zenobi (nella foto) e la vice Cristina Virili che spendono da anni in questa direzione le loro migliori energie, coinvolgendo migliaia di studenti di tutta Italia in un concorso che da parecchie edizioni semina idee per far crescre la cultura del rispetto. Tra gli ultimi progetti, mirati anche a caldeggiare l’istituzione di una Giornata nazionale del Rispetto, c’è anche quello di coinvolgere le amministrazioni comunali nella promozione del concetto di rispetto. Dopo la recente nomina di Perugia (il 9 febbraio scorso), tra i prossimi Comuni promotori del rispetto ci saranno Acquasparta il 20 aprile, poi il 13 maggio sarà la volta di Montefalco, e sempre a maggio il gagliardetto arriverà a Barletta, oltre che al carcere minorile di Bari, a giugno sarà la volta di Cascia e poi a seguire Catanzaro.

E l’attività dell’associazione proseguirà in questa direzione, assegnando nuovi riconoscimenti, in via di definizione, a quei Comuni che in maniera concreta condividono iniziative a sostegno del principio del rispetto, declinato in tutte le sue articolazioni, dal rispetto per l’altro sesso a quello per la natura o le diversità.

A tutto questo si accompagna il concorso che coinvolge scuole in tutta l’Umbria e nelle altre regioni italiane, prevedendo anche proiezioni di film e interventi di qualificati relatori. Spesso sono le scuole stesse a proporre temi di riflessione e approfondimento e su questi l’associazione costruisce progetti specifici da condividere con i ragazzi.

