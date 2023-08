Cucciolo abbandonato, la Stradale lo salva alla stazione di servizio

ORVIETO - Un nuovo salvataggio di animali da parte della polizia orvietana. Due giorni fa una pattugia della Stradale aveva salvato la vita ad un cucciolo che era stato abbandonato nella stazione di servizio di Giove lungo l’autostrada ed ora sono stati i colleghi del commissariato a compiere un intervento analogo. Una pattuglia, in piazza duomo, ha soccorso un piccolo rondone dopo aver ricevuto la segnalazione di un ragazzo che passava lì per caso. Gli agenti hanno subito provveduto a soccorrere il volatile, molto simile ad un falco tanto che all’inizio lo avevo scambiato per tale e a portarlo negli uffici del commissariato, dove hanno chiamato il Nucleo tutela biodiversità di San Venanzo che ha preso in consegna l’animale. Non si sa come il piccolo rondone sia arrivato nella piazza di Orvieto, ma era molto denutrito e disidratato e se non fosse stato prontamente soccorso sarebbe di certo morto. Non appena riguadagnate le forze e dopo aver imparato a volare, l’animale verrà liberato e potrà tornare al suo habitat naturale.