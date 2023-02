’Csr in cammino, istruzioni per l’uso’: l’incontro

GUALDO TADINO - "Csr in cammino, istruzioni per l’uso". E’ il tema dell’incontro, che venne rinviato il 23 gennaio a causa della neve, e riprogrammato per domani, lunedì 20 febbraio, dalle 16,30 alle 18,30 circa, al teatro Talia, nel centro storico, in via Guerrieri.

Lo organizza la Regione Umbria, in collaborazione con "AssoGal" ed il gruppo di azione locale, il Gal della "Alta Umbria", per far conoscere le rilevanti opportunità offerte dal nuovo documento di programmazione dello sviluppo rurale, il cosiddetto "Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023-2027" (in sigla: Csr). Dopo i saluti istituzionali di Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, di Monia Ferracchiato (nella foto), sindaco di Fossato di Vico e vice presidente del Gal territoriale, e di Roberto Morroni, assessore regionale all’agricoltura ed allo sviluppo rurale, saranno lo stesso vice-governatore umbro Morroni insieme a Franco Garofalo, esponente della autorità di gestione del Psr per l’Umbria, a relazionare sulle nuove ed interessanti prospettive aperte dal Csr. Sono previsti anche gli interventi dei rappresentanti di alcune associazioni di categoria, come Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Organizzazione Interprofessionale dell’Olio. Moderatore del dibattito il giornalista Andrea Luccioli.

Segue la performance artistica chiamata "Animato Concerto" di Andrea Rellini e di Giada Fuccelli, un concerto dal vivo con la musica del violoncellista e la proiezione di animazioni "per una narrazione artistica unica ed emozionale". Per l’occasione viene offerta anche possibilità della degustazione di prodotti delle eccellenze del territorio. Per la partecipazione all’iniziativa è necessario registrarsi attraverso internet nell’apposito form del Csr predisposto dalla Regione.

Alberto Cecconi