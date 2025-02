Crolla un muro sulla strada di Castel Rigone

PASSIGNANO – Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato il cedimento di un muro a secco, con conseguente frana di valle, sulla provinciale 143, nel tratto Magione-Castel Rigone. L’evento si è verificato al km 6+800, nel comune di Passignano. La Provincia di Perugia, allertata intorno alle 8,30 di questa mattina, si è subito attivata per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dallo smottamento. Il muro in questione, un’opera vetusta, ha ceduto per una lunghezza di circa trenta metri. La strada risulta tuttavia agibile, con circolazione a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. La Provincia, secondo quanto riferisce il Servizio Gestione Viabilità, monitorerà la frana e si adopererà immediatamente per individuare le possibili soluzioni.