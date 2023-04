Crolla tettoia paramassi Chiusa la “Valnerina“

La strada statale 209 “Valnerina“ è stata chiusa in entrambe le direzioni, nel primo pomeriggio di ieri, al chilometro 19,250, tra Ferentillo e Macenano, lungo la tratta Terni-Sant’Anatolia di Narco, a causa di uno spaventoso incidente in seguito al quale, per fortuna, non si sono registrati feriti. Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha danneggiato una tettoia paramassi, nel territorio comunale di Ferentillo. Si tratta, in particolare, di un autoarticolato dei vigili del fuoco che procedeva in direzione Ferentillo e che trasportava un escavatore. Il braccio dell’escavatore ha divelto un pezzo di tettoia di una semigalleria, con lo stesso escavatore che si è ribaltatato sulla sede stradale. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto al fine di valutare gli interventi necessari a ripristinare la transitabilità in sicurezza. Al lavoro anche gli stessi vigili del fuoco, per recuperare i mezzi coinvolti e liberare la sede stradale. Nella serata di ieri l’Anas ha fatto sapere che "le operazioni di ripristino proseguiranno durante la notte con l’obiettivo di riaprire la SS209 nella mattina di domani (oggi ndr)".

Intanto la Provincia fa sapere che "riapre domani (oggi ndr) alle 10 la Sp 22 Carsulana nel tratto della Cava di Cesi, che era stato chiuso dalla Provincia dopo che un masso si era staccato dal costone ed aveva colpito una casa, fortunatamente senza produrre danni alle persone". "La decisione - continua Palazzo Bazzani – è stata formalizzata dopo aver preso atto della comunicazione del Comune di Terni. Risolto quindi un problema molto sentito dagli abitanti".