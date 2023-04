Crolla l’occupazione della compagine “rosa“

E’ cresciuto del 93 per cento in un anno il numero delle donne che sul territorio è in cerca di occupazione e il lavoro in “rosa“ è sceso del 6 per cento. E’ quanto emerge dagli “Indicatori dell’economia ternana“, rapporto diffuso nelle scorse settimane e che fotografa, tra l’altro, l’anadamento occuopazionale sul territorio provinciale al primo semestre del 2022. Il rapporto è frutto del monitoraggio dell’Osservatorio provinciale di cui fanno parte Prefettura, Istat, Arpal e Camera di Commercio dell’Umbria, Ispettorato del lavoro. "Secondo la rilevazione Istat sulle forze di lavoro, nel primo semestre 2022 il numero di occupati residenti nella provincia di Terni è pari a 84mila unità e segna unadiminuzione dell’1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 - si legge nel rapporto –. Il numero di persone in cerca di occupazione ammonta a circa settemila unità e diminuisce del 5,1 per cento rispetto al primo semestre del 2021. Tali andamenti comportano un calo della partecipazione al mercato del lavoro (-1,0 per cento delle forze di lavoro)".

"In particolare - si legge ancora – , la variazione negativa del numero di occupati sembrerebbeascrivibile ad un evidente effetto sostituzione, attualmente presente sul territorio provinciale, tra uomini (in crescita del +2,5 per cento con conseguente riduzione del numero di persone che cerca lavoro) e donne (in calo del -6,0 per cento). L’aumento dell’93,1 per cento delle donne in cerca di occupazione sottolinea la volontà di non essere escluse dal mercato del lavoro"