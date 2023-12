Croce Rossa:. Sportello d’ascolto in ospedale

ORVIETO Rinnovato il direttivo della Croce Rossa. E’ stato rinconfermata nel ruolo di presidente Anna Petrangeli, figura storica del comitato che ha assolto ai suoi doveri fino ad un anno fa, quando le è succeduto, in qualità di commissario, il figlio Luigi Maria Manieri. Il parco macchine è stato implementato e tante nuove iniziative sono state predisposte. Tra queste una particolarmente significativa è stata l’apertura nei locali dell’ospedale di uno sportello d’ascolto per raccogliere le richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà. Il nuovo direttivo è presieduto da Luigi Maria Manieri; consiglieri: Laura Cicognolo, Stefano Stella e Emanuele Bianchi, consigliere giovane: Lucrezia Dominici. Il presidente neoeletto e il direttivo hanno subito preso le redini della sezione continuando a lavorare per fare sì che il comitato con le sue varie attività possa continuare ad essere un punto di riferimento per la città e il suo comprensorio.