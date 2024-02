Croce Rossa, la visita di Valastro in Umbria: "Al servizio delle vulnerabilità umane"

In occasione dell’assemblea regionale della Croce Rossa, il presidente nazionale Rosario Valastro sarà in Umbria per una due giorni di impegni istituzionali a Terni e a Perugia. "La visita in Umbria di Valastro – dichiara il presidente regionale Paolo Scura (foto) – è la prima di una serie di incontri che il presidente nazionale terrà in tutte le regioni d’Italia. Ci riempie di gioia accogliere il

vertice della nostra associazione nella nostra regione. Lui stesso ci ha chiesto di incontrare il

maggior numero di volontari possibili e lo faremo, ma abbiamo anche immaginato, con i colleghi presidenti dei Comitati del territorio, di rappresentare al presidente le nostre peculiarità e le nostre attività di eccellenza". Ad accogliere Valastro a Perugia, domenica, alla Notari oltre 250 volontari e le autorità cittadine. "La visita, alla quale partecipano anche le istituzioni regionali e locali che da sempre ci riconoscono quale associazione madre del volontariato in

umbria, dove svolgiamo la nostra attività da più di 160 anni al servizio delle vulnerabilità dell’uomo, sarà occasione anche per fare il punto del nostro operato".