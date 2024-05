Croce Rossa in lutto

Addio ad Anna Petrangeli (foto). Se ne è andata al termine di una malattia contro la quale combatteva da un pò di tempo la storica presidente del Comitato orvietano della Croce Rossa. Anna Petrangeli ha dedicato moltissimi anni ed energia all’impegno sociale, sia dirigendo con capacità e fermezza la Croce rossa dalla vecchia sede nel centro storico, ma anche svolgendo con successo per alcuni anni il proprio incarico di consigliera comunale.

Aveva da qualche tempo lasciato la presidenza del Comitato, ormai trasferitosi nella nuova sede di via Costanzi ad Orvieto scalo, dopo aver svolto una fondamentale azione di crescita e radicamento sociale del Comitato stesso la cui attività è sostenuta dall’impegno dei volontari. La Croce Rossa di Orvieto la ricorda con parole di affetto e riconoscenza. "La nostra presidente, non attuale, ma per sempre tale ci ha lasciato. La tristezza e il dolore, questa mattina, hanno accompagnato il nostro risveglio-scrivono gli attuali dirigenti di Cri-, venti anni di presidenza, vent’ anni di amore verso la Croce Rossa e verso i più deboli, vent’ anni, ma anche più se consideriamo l’anno del suo ingresso in Cri, spesi per gli altri, spesi a cercare soluzioni ai fabbisogni di molte persone in difficoltà. Un carattere caparbio, tenace, duro, ma capace di gesti di una umanità sconfinata. Ciao Anna, ciao presidente, ciao grande persona. Rimarrai per sempre nei nostri cuori".