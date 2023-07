Croce Rossa, Centro di ascolto al piano terra dell’ospedale

ORVIETO – Inaugurato il centro d’ascolto della Croce Rossa all’interno dell’ospedale. Il progetto, voluto dal commissario Luigi Maria Manieri e da Laura Cicognolo, delegata dell’ambito sociale, ha lo scopo di raccogliere le richieste di aiuto da parte delle persone in difficoltà o indigenti. L’iniziativa mira a ridurre le cause di vulnerabilità individuali e ambientali, contribuire alla costruzione di comunità più inclusive, facilitare il pieno sviluppo dell’individuo. Il punto d’ascolto vuole essere un luogo fisico in cui i volontari del Comitato di Orvieto verranno a contatto con le persone. Il servizio è rivolto a tutti, nuclei familiari, ragazzi, persone sole o anziane. Il punto d’ascolto è a piano terra dell’ospedale, nel corridoio che porta agli ambulatori e al laboratorio analisi e sarà aperto il giovedì, dalle 9 alle 12.