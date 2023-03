Croce Rossa, aperto un nuovo punto d’ascolto in ospedale

ORVIETO Grande impegno per il comitato orvietano della Croce Rossa che, sotto la direzione del commissario Luigi Manieri, sta attivando nuovi servizi in campo sociale con lo scopo di essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. La novità è rappresentata da un accordo tra la stessa Cri e l’associazione Parte civile rappresentata da Gianni Mencarelli per l’apertura di un punto d’ascolto all’interno dell’ospedale, che è già operativo. La responsabile del servizio è Laura Cicognolo (nella foto) la quale si occupa per Cri dei temi sociali. "Questo spazio - spiega – acquisterà una funzione importante perchè sarà anche il luogo in cui gli operatori della Croce Rossa potranno accogliere i cittadini, ascoltare le proprie richieste e necessità per poi cercare di venire incontro a tutte le istanze nel confronto con i responsabili dell’ospedale e dell’Asl". Questo è il primo tassello di un progetto più ampio che prevede l’apertura di un secondo punto di ascolto nel centro storico, grazie anche all’ingresso di nuovi volontari pronti a impegnarsi all’interno dell’associazione. Non a caso, sono già al lavoro 24 nuovi volontari appena usciti dai corsi di formazione a cui debbono sottoporsi coloro che intendono dare il loro contributo alla Cri. Luigi Manieri risponde anche ad una questione sollevata da un residente orvietano il quale lamenta il fatto che i cittadini sono a volte costretti a "cercarsi" da soli una ambulanza nei casi in cui, escluse le emergenze, quelle della Croce Rossa di Orvieto non siano disponibili ed è necessario reperirle altre tra le Misericordie e le altre sezioni Cri che sono attive nei vari centri in provincia. "Il problema esiste ed è esattamente come è stato descritto-dice il commissario-, siamo intenzionati ad affrontare il caso. L’obiettivo è infatti quello di fare in modo che i cittadini abbiano un unico interlocutore per le richieste di questo servizio".