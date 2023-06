Croce del Serrasanta "Più divieti alle auto"

GUALDO TADINO – Lo scorso 21 maggio i confratelli della SS Trinità avevano sistemata la nuova croce di fronte all’Eremo di Serrasanta, in sostituzione di quella vecchia ormai deteriorata. Qualche giorno dopo l’assessore del Comune di Gualdo Tadino Paola Gramaccia aveva riportato su facebook la notizia di un esposto che era stato presentato "per denunciare il traffico veicolare in quell’area protetta". Ora è intervenuta sulla questione l’Associazione Tutela Territorio Appennino Gualdo Tadino: "L’Europa ha riconosciuto quale Sito Natura 2000 Così abbiamo richiesto un incontro con il comandante della Forestale. Come riportato dal Verbale di ricezione di espostosegnalazione, l’oggetto dell’incontro era relativo unicamente al transito dei veicoli a motore sul Monte Serrasanta nelle due strade di accesso una che parte dal parcheggio Belvedere e l’altra che sale dal versante Marche, Pian delle Vescole. Abbiamo chiesto di apporre di nuovo i cartelli di divieto al transito veicolare, in quanto strade forestali. Quindi l’esposto non è assolutamente collegato con le attività lodevoli e benemerite della Confraternita della SS Trinità e della sistemazione della nuova croce di fronte l’Eremo del Serrasanta".